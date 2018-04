Oplegger in brand 16 april 2018

De brandweer van Bree heeft zaterdag in de voormiddag een oplegger moeten blussen in Meeuwen-Gruitrode. Ter hoogte van de Dwarsstraat in Ellikom vatte deze vuur. "De remmen blokkeerden en vermoedelijk is de chauffeur blijven rijden. Op een bepaald moment zorgt dat natuurlijk voor verhitting en ontstaat er brand. Toen de man rook aan de wielen zag, is hij gestopt aan de kant van de weg. De oplegger is zwaar beschadigd", klinkt het bij de brandweer. Er raakten geen personen gewond bij de feiten. (BVDH)