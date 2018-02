Onderzoek naar Corda-filiaal in Noord-Limburg 24 februari 2018

Er wordt een haalbaarheidsonderzoek opgestart naar de mogelijkheden van een Corda-filiaal in Noord-Limburg. Dat idee komt van de Noord-Limburgse ondernemersclubs en burgemeesters, verenigd in Focus Noord. Volgens hen is er hier gezien de centrale ligging van Noord-Limburg op de kennisas Leuven-Hasselt-Eindhoven wel ruimte voor een sterk project. "We denken aan een aangepaste infrastructuur waar start-ups en groeibedrijven zich kunnen ontwikkelen, waar specifieke begeleiding voorhanden is, binnen een dynamische ondernemersgemeenschap. Daar is nood aan in Noord-Limburg, zoals ook blijft uit de cijfers. Start-ups en ondernemers uit Noord-Limburg en zelfs de Kempen die op zoek zijn naar een dergelijk aanbod, moeten ofwel uitwijken naar Hasselt of naar Genk, of zijn we kwijt aan campussen in Nederland, zoals in Eindhoven", vertelt gedeputeerde Erik Gerits. Er wordt gedacht aan een concept in de lijn van de Corda Campus. POM Limburg gaat nu op zoek naar een geschikte locatie. (BVDH)