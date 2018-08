Oefenmomenten elektronisch stemmen 24 augustus 2018

02u35 0

In Meeuwen-Gruitrode (Oudsbergen) wordt er op 14 oktober voor het eerst met de computer gestemd. Omwille van die reden organiseert het gemeentebestuur in iedere deelgemeente een oefenmoment zodat burgers vertrouwd raken met het elektronisch stemmen. "Iedere zondagmorgen van september zal er van 10 tot 12 uur telkens in een andere deelgemeente in Meeuwen-Gruitrode een stemcomputer aanwezig zijn waarop burgers kunnen oefenen", zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). Een medewerker van de gemeente is telkens aanwezig om de burger wegwijs te maken in het elektronisch stemmen. Groepen kunnen een afspraak maken bij de dienst Burgerzaken. Daarnaast worden in beide rusthuizen in Meeuwen-Gruitrode ook nog oefenmomenten georganiseerd.





(GBO)





Meer over Meeuwen-Gruitrode

politiek