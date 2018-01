Oefenbom van bijna meter lang gevonden 30 januari 2018

In de tuin van een woning op de Weg naar Zwartberg werd zondagnamiddag een springtuig uit WOII teruggevonden. Het betrof een oefenbom en had een lengte van 90cm. DOVO ruimde het springtuig vandaag op. Er was geen gevaar voor de buurtbewoners.