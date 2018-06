Noord-Limburg ontwikkelt economische langetermijnvisie 18 juni 2018

02u35 3 Meeuwen-Gruitrode Focus Noord, Platform Noord-Limburg en POM-Limburg hebben verschillende initiatieven die de regio Noord-Limburg moeten helpen doorgroeien tegen 2030.

De regio kent met 4,4% de laagste werkloosheid in jaren en het aantal aangeboden jobs stijgt snel, maar het kan altijd beter. "Het is belangrijk dat we ook op lange termijn durven kijken en dat we alert blijven voor de economische toekomst van Noord-Limburg. De initiatieven die worden voorgesteld leggen hiervoor de fundamenten", stelt voorzitter van Focus Noord Theo Slegers. Eind 2015 nam Focus Noord, de koepelorganisatie van 6 ondernemersclubs, samen met de 9 Noord- Limburgse gemeenten, het initiatief om een actieplan op te maken dat het ondernemen en de tewerkstelling in de regio vergroot. Dit actieplan kreeg de titel "Noord-Limburg 2020". Nu is er een tweede belangrijke hefboom in de maak. Dit bevat een langetermijnvisie met enkele heel concrete businesscases om de regio tegen 2030 "onderscheidend" te laten groeien. Hierbij wil de regio inzetten op het thema "materialen". Ook de mogelijkheid om geothermische energie aan te boren en het belang van personeel worden in de verf gezet. Voor een volle zaal concludeerde moderator Stijn Meuris: "De energie zit in het Noorden blijkbaar niet enkel in de mensen, maar ook in de grond." (BVDH)