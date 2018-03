N-VA combineert joggen en afval rapen 07 maart 2018

Opglabbeek





Lijsttrekker Frieda Gijbels van N-VA-Oudsbergen heeft de nieuwe trend 'ploggen' geïntroduceerd in de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen (Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode). De maand maart staat voor N-VA Oudsbergen in het teken van zwerfvuil. Lijsttrekker Frieda Gijbels en Jochen Schuermans, fractieleider van N-VA Meeuwen-Gruitrode, hebben al joggend zwerfvuil opgeraapt in Ellikom en Wijshagen. Op hun ronde verzamelden ze twee volle vuilniszakken met drankblikken, petflessen, plastic zakken en ander afval. N-VA doet een oproep aan inwoners om te helpen om Oudsbergen zo proper mogelijk te maken en te houden. "Maar ook het gemeentebestuur moet haar rol spelen", luidt het. "Voldoende vuilnisbakken en eventueel blikvangers, afval rond glasbollen en containers opruimen, doeltreffende campagnes en ook consequent sancties." (GBO)