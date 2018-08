Militaire oefening 07 augustus 2018

Wie dezer dagen plots bepaalde militairen in de straat ziet in het noorden van Limburg, moet zich niet meteen grote zorgen maken. Deze week startte men immers met militaire oefeningen. Tot vrijdag 10 augustus organiseert het Belgische leger deze militaire oefening in de regio. (BVDH)