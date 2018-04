Lichte vracht brandt uit 07 april 2018

In de Boekweitstraat in Opglabbeek is donderdagnamiddag een auto uitgebrand op de oprit van een woning. Ook de spullen die in de laadbak van de lichte vracht lagen, brandden op.





Iedereen bleef ongedeerd, maar de wagen is klaar voor de schroothoop. (MMM)