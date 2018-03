Kinderen mogen verkeersborden ontwerpen 16 maart 2018

Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode geeft kinderen de kans om een ontwerp te tekenen voor de nieuwe zomerborden die automobilisten aanmanen om trager te rijden. De gekende verkeersborden met Suske en Wiske worden vervangen. Kinderen mogen een leuke tekening maken op een staand A4-blad en vervolgens tussen 15 maart en 15 april binnenbrengen, samen met de contactgegevens van mama of papa, in het gemeentehuis in Meeuwen, het cultuurpunt in Gruitrode of bij kinderopvang Pagadder in Gruitrode en Meeuwen. "Het is de bedoeling dat tijdens de zomermaanden al enkele ontwerpen van de kinderen in het straatbeeld verschijnen", zegt schepen Marco Goossens (CD&V). (GBO)