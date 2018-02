Jaar cel voor extreem partnergeweld 24 februari 2018

02u47 0

De strafrechter veroordeelde E.Z. (47) uit Meeuwen-Gruitrode bij verstek tot een jaar cel omdat hij zijn echtgenote zwaar mishandelde in het bijzijn van hun vier minderjarige kinderen. De man gebruikte meermaals geweld ten aanzien van zijn partner, maar op 1 juli 2017 liep het wel écht de spuigaten uit. Het is dankzij de noodkreet van één van de kinderen dat het OCMW verwittigd werd en de onderzoeken konden starten. "Mama werd van de trap gegooid en met naalden gestoken", kregen de onderzoekers te horen. "Papa hield zijn hand voor haar mond tot ze flauw viel. Wij dachten dat ze dood was", is een andere getuigenis. De vrouw zelf durfde, uit angst voor E.Z., geen verklaringen afleggen. (JEK)