Heethoofd van de Prairiehoeve krijgt werkstraf DSS

28 november 2018

14u44 0 Meeuwen-Gruitrode De strafrechter in Tongeren was mild voor de drieëntwintigjarige jongeman uit Dilsen-Stokkem die na een betichting van diefstal, het feestzaaltje van “De Prairiehoeve” op 7 maart 2015 in Meeuwen-Gruitrode kort en klein sloeg.

Het openbaar ministerie had een nochtans een gevangenisstraf van één jaar en een boete van zeshonderd euro gevraagd. De rechter oordeelde dat een werkstraf van 100 uren en een boete van 300 euro de dader voorlopig op het rechte pad moesten houden. Twee slachtoffers hadden zich burgerlijke partij gesteld en kregen respectievelijk 100 euro en 300 euro.

Outlaw in het Prairiehoeve

De feiten speelde zich af op een verjaardagsfeestje van één van de slachtoffers. De dader kwam met drie andere kompanen later op het feestje binnen gevallen. Toen op een bepaald moment tal van smartphones van de aanwezigen op ee onverklaarbare wijze verdwenen waren, ontstond er een hevige discussie. Op het voorstel dat dan maar iedereen moest gefouilleerd worden, ontpopte de dader zich tot een ware outlaw van de Prairiehoeve. Hij ontstak in woede, gooide met bier-en wijn glazen naar de slachtoffers en smeet twee barkrukken achter de toog en vernielde zo de bar. Glasscherven vlogen in het rond en verwondde de omstaanders.