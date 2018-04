Gemeente vraagt aanpassing kruispunt 20 april 2018

Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode doet een oproep aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om het kruispunt Hoogstraat - Genitsstraat - Kruisstraat verkeersveiliger in te richten.





Na overleg met AWV werd beslist om een snelheidsverlaging van 50kilometer per uur in te voeren. "Maar ook een structurele en veilige oplossing is noodzakelijk", zegt schepen Marco Goossens (CD&V).





De omleidingsweg heeft voor een verhoging van de verkeersveiligheid in het centrum van Meeuwen gezorgd. "Maar dit zeer drukke kruispunt blijft een onveilig punt in onze gemeente. De recente ongevallen zijn hiervan het bewijs en daarom willen wij dat er maatregelen worden genomen." (GBO)