Gemeente opnieuw naar Raad van State tegen uitbreiding varkensbedrijf 16 mei 2018

02u44 0 Meeuwen-Gruitrode Meeuwen-Gruitrode stapt opnieuw naar de Raad van State om de milieuvergunning voor varkenshouderij NV De Berger aan te vechten. "Er werd onvoldoende onderzocht of de uitbreiding naar 10.200 vleesvarkens en 4.400 biggen wel past binnen een goede ruimtelijke ordening", zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V).

Op 16 november 2017 werd de milieuvergunning al eens door de Raad van State vernietigd. "Daarna verhuisde het dossier naar de administratie van minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V), die op 27 april opnieuw een milieuvergunning verleende aan De Berger. Als schepencollege van Meeuwen-Gruitrode blijven we onze standpunten tégen de uitbreidingsplannen verdedigen", is burgemeester Ceyssens duidelijk. Volgens de burgemeester zullen de nieuwe stallen tweemaal zo hoog zijn als de oorspronkelijke stallen, wat een grote impact zal hebben op het landschap. Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid oordeelde bovendien dat zowel het kantoorgebouw als de bedrijfswoning strijdig zijn met de geldende voorschriften. De beslissing om de milieuvergunning goed te keuren, zou ook onvoldoende rekening houden met het advies van het Agentschap van Natuur en Bos (ANB). Het ANB kwam onder meer met voorwaarden om het effect van verzuring en vermesting tegen te gaan. Ook een aantal van de milderende maatregelen die in de MER-studie werden voorgesteld, werden volgens het gemeentebestuur niet overgenomen in het vergunningsbesluit. (BVDH)