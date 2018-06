Fietser (38) kritiek na ongeval 21 juni 2018

Op de Ophovenstraat is woensdagnamiddag omstreeks 14 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd.





Een fietser die de Ophovenstraat in Meeuwen-Gruitrode wilde oversteken ter hoogte van de Akkerstraat, is er gegrepen door een BMW die in de richting van Plokroy reed. De 38-jarige fietser uit Meeuwen-Gruitrode werd opgeschept, belandde op de voorruit en landde hard op de grond. De hulpdiensten snelden ter plaatse en moesten de man in zeer kritieke toestand overbrengen naar het ziekenhuis. Een verkeersdeskundige ging ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. Over de exacte omstandigheden bestond gisteravond nog geen duidelijkheid, maar kans bestaat dat de fietser de aankomende wagen niet opmerkte. De Ophovenstraat/Dampstraat moest tijdelijk worden afgesloten voor verkeer tussen de Akkerstraat en Plockroy.





Zes jaar geleden gebeurde een gelijkaardig ongeval. Toen stak een zeventiger met drie andere fietsers op dezelfde plek over.





De 76-jarige P.J.K. uit Gruitrode merkte de wagen mogelijk niet op. Die autobestuurder kon de zeventiger op de fiets niet meer ontwijken en schepte hem op. Het slachtoffer werd op de voorruit van de wagen gekatapulteerd. De fietser kwam toen op de grond terecht.





Hij overleed echter ter plaatse aan zijn verwondingen.





