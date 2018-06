Exhibitionist krijgt zes maanden cel 19 juni 2018

02u50 0

Meeuwen





Een 36-jarige man uit Meeuwen-Gruitrode werd in de Tongerse correctionele rechtbank bij verstek veroordeeld tot zes maanden cel en een boete van 400 euro wegens exhibitionisme.





De man was niet aan zijn proefstuk toe toen hij op 7 juni van vorig jaar naar de parking van het Carrefour-filiaal in Bocholt trok. Daar liet hij zijn broek zakken in de wagen, waarop voorbijgangers konden zien hoe hij zichzelf bevredigde. De nummerplaat werd genoteerd en op basis daarvan kon de man, die de feiten ook bekende, geïdentificeerd worden. (JEK)