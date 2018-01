Eerste steen voor archief Phil Bosmans 20 januari 2018

02u47 0 Meeuwen-Gruitrode Er wordt volop gewerkt aan de uitbouw van een archief over Phil Bosmans. Vorig jaar werd door Meeuwen-Gruitrode en Bond zonder Naam het 'Huis van Phil' boven het doopvont gehouden.

Zo willen ze de waardevolle erfenis van Phil Bosmans onder de aandacht te brengen. Pieter Neirinckx van Depot D' Histoires inventariseerde als historicus de schenking die Huis van Phil mocht ontvangen uit het voormalige Montfortanenklooster in Kontich. Dankzij confrater Jef Van Kerckhoven en de familie Bosmans werd de collectie toevertrouwd aan Huis van Phil. Jef Van Kerckhoven overhandigde zopas de eerste steen van Werkhuis M.I.N. als symbolische eerste steen voor de uitbouw van het archief in Gruitrode.





Ook de inboedel van zijn kamer, met zijn schrijftafel en zijn bibliotheek, worden in Gruitrode bewaard. Momenteel verzamelt Huis van Phil getuigenissen die samen met unieke archiefstukken in een expo worden verwerkt. De Commanderij van Gruitrode zal de komende jaren worden uitgebouwd tot een cultureel- toeristische trekpleister, waarvan Huis van Phil deel zal uitmaken. (GBO)