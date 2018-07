Eerste heidebrand in Gestelstraat 02 juli 2018

Door de droogte was er gisterenmiddag een eerste heidebrandje in de Gestelstraat te Meeuwen. Rond 11.30 uur stond er aan de rand van het schietveld zo'n vijf are heide in brand. Door snel ingrijpen van de Genkse brandweer bleef de schade beperkt en was het vuur meteen geblust. Voorbijgangers hadden het vuur opgemerkt.





(BVDH)