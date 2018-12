Duinengordel deelt gratis kerstbomen uit Gunther Bomans

05 december 2018

09u30 0 Meeuwen-Gruitrode Iets uit een natuurgebied halen zoals struiken of hout, is verboden. Maar voor een eenmalig evenement, maakt Duinengordel graag een uitzondering. Iedereen mag gratis een dennenboom uit het natuurgebied trekken en thuis versieren als kerstboom.

Duinengordel organiseert een kerstboomactie op zaterdag 15 december van 9.30 uur tot 12 uur. Duinengordel is een natuurgebied van bijna 3.000 hectare met een kern van heide en duinen omgeven door dennenbossen. Via natuurbeheerwerken wordt ervoor gezorgd dat de typische duinen en de heide niet opnieuw in bos veranderen. Doorheen het jaar zorgen leerlingen en jeugdgroepen ervoor dat de jonge dennen worden uitgetrokken. Met een heuse kerstboomactie geeft men nu ook inwoners de kans om een den uit te trekken en thuis te versieren als kerstboom. De verkopers van kerstbomen zullen het niet graag horen: Duinengordel deelt de kerstbomen gratis uit. “Een den uit de Duinengordel ziet er wel anders uit dan de kerstboom, maar zo’n boom is wel hip en duurzaam”, aldus Karolien Van Nerum, Projectmedewerker Duinengordel. Tijdens de kerstboomactie voorziet men chocomelk en wafels. Wie een boompje komt halen, zorgt wel zelf voor het transport van je den, handschoenen, een spade, aangepaste kledij en waterdicht schoeisel. Interesse in een den uit de Duinengordel? Schrijf je in via info@duinengordel.be en je ontvangt meer info.