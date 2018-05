Drugsverslaafde al verdwenen vooraleer tweede zaak begint 16 mei 2018

De strafrechter heeft een 37-jarige man uit Meeuwen-Gruitrode tot 15 maanden cel, deels met uitstel, en een boete van 8.000 euro, volledig met uitstel, veroordeeld omdat hij verschillende drugs dealde om zijn eigen verslaving te bekostigen. De man moest meteen ook voorkomen voor exhibitionisme, maar was intussen al vertrokken.





K.B. werd op 7 januari 2016 door de correctionele rechtbank van Hasselt ook al veroordeeld voor bezit en dealen van drugs, maar toch liep hij op 27 oktober en 11 december vorig jaar opnieuw tegen de lamp bij verkeerscontroles. In zijn voertuig werden onder meer speed en xtc aangetroffen. Bij een huiszoeking werden nog veel meer drugs gevonden. In de rechtbank zei K.B. dat hij zich op eigen initiatief voor een afkickprogramma had gemeld. Maar door zijn elektronisch toezicht was het niet mogelijk om de behandeling te beginnen. Toch wilde de strafrechter hem uiteindelijk nog een kans geven. Of K.B. die kans met beide handen zal grijpen, is hoogst onzeker. Na het vonnis moest de drugsverslaafde zich ook nog eens verantwoorden voor exhibitionisme. Hij was intussen echter nergens meer te bespeuren, waardoor het dossier noodgedwongen bij verstek behandeld moest worden. (JEK)