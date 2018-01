Dieven stelen kluis en portefeuilles 02u58 0

Dieven hebben woensdag toegeslagen bij een horecazaak op het Phil Bosmansplein. Ze gingen er aan de haal met een kluis en enkele portefeuilles. Even later werden de gestolen goederen in de buurt teruggevonden, zonder de geldinhoud. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. (MMM)