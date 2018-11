Dertiger riskeert zware celstraf voor partnergeweld “Jonge ex-vriendin moest zich prostitueren” VCT

26 november 2018

15u25 0 Meeuwen-Gruitrode R. (36) uit Gruitrode riskeert 18 maanden cel omdat hij agressief uithaalde naar zijn ex-vrouw en zijn ex-vriendin. “Zijn ex-vriendin was zeer jong en kwetsbaar. Ze moest zich prostitueren en als ze dat niet deed, gebruikte hij geweld,” beschreef de aanklager.

Beklaagde bekende lachend dat zijn ex-vriendin maar ‘half zo oud was als hij’. “Ze voelde zich gebruikt en misbruikt,” benadrukte de aanklager. “Hij verplichtte haar zich te prostitueren. Het slachtoffer heeft daardoor zelfs een zelfmoordpoging ondernomen. Toen ze in september 2017 de politie wilde verwittigen, heeft hij haar op de grond geduwd en op het hoofd geslagen. Hij had ook een vuurwapen in huis dat hij met munitie laadde. “Als je nu niet vertrekt, schiet ik,” dreigde hij.” Een maand later liep het opnieuw fout. “Ze moest voor hem 600 euro per dag verdienen”, beschreef de aanklager. “Toen ze dat geld in augustus niet in haar portefeuille had, heeft hij haar geslagen en gestampt. Hij heeft haar buiten nog met haar hoofd tegen een ijzeren poort geslagen. Dit zijn zeer zware feiten waar hij zich niet zomaar kan uitpraten.”

Speed

Ook zijn ex-vrouw, waar R. tien jaar mee gehuwd was en twee kinderen mee heeft, maakte melding van belaging en agressie. Volgens de aanklager gebruikt R. al 17 jaar speed. “Hij beweert nu dat hij clean is maar dat zal zeker moeten opgevolgd worden. De celstraf kan gekoppeld worden aan probatievoorwaarden in dit kader.” R., een ex-bouwvakker, nuanceerde de zaak. “Dat mijn ex-vrouw was een uit de hand gelopen ruzie. Mijn ex-vriendin heb ik niet rechtstreeks bedreigd. Ik heb haar wel eens geduwd. Ik wil de zaak zo snel mogelijk achter mij laten.” Zijn advocaat vroeg een werkstraf. “Het slachtoffer prostitueerde zich ook al voor de relatie met hem. Er was veel discussie omdat hij haar vroeg om te vertrekken en zij dat weigerde. De plooien zijn inmiddels gladgestreken.”

Vonnis volgt op 24 december.