Dertiger dwingt jonge vriendin in prostitutie en belaagt ex: 150 uur werkstraf



VCT

24 december 2018

13u21 0 Meeuwen-Gruitrode R. (36) uit Meeuwen-Gruitrode werd veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een boete van 800 euro omdat hij zijn ex-vrouw belaagde. Op 1 september 2017 bedreigde hij zijn jonge ex-vriendin ook met een vuurwapen. “Dat meisje was zeer jong en kwetsbaar en moest zich van hem prostitueren. Als ze dat niet deed, gebruikte hij geweld”, beschreef de aanklager voor de strafrechtbank in Tongeren.

De dertiger gaf voor de strafrechter lachend toe dat zijn ex-vriendin maar half zo oud was als hij. Volgens de aanklager voelde het meisje zich misbruikt door hem, kreeg ze slaag van de man en bedreigde hij haar zelfs met een vuurwapen. Ze moest 600 euro per dag verdienen. “Toen ze dat geld in augustus niet in haar portefeuille had, heeft hij haar geslagen en gestampt”, schetste de aanklager.

Ook de ex-vrouw van R., waar hij tien jaar mee gehuwd was en twee kinderen mee had, werd tussen 21 januari 2016 en 16 maart 2017 belaagd door haar man. R. gaf voor de strafrechter toe dat hij 17 jaar lang speed gebruikte maar beweerde dat hij nu van die verslaving af was. Hij minimaliseerde de zaak. “Dat met mijn ex-vrouw is een uit de hand gelopen ruzie. Mijn ex-vriendin heb ik niet bedreigd,” verdedigde hij zich.

Als R. de werkstraf van 150 uur binnen de twaalf maanden niet correct uitvoert, volgt een celstraf van een jaar. De boete werd gedeeltelijk met uitstel opgelegd. De karabijn waarmee hij zijn jonge ex-vriendin dreigde neer te schieten, werd verbeurd verklaard.