Beroepsmilitair bouwt Wellnesscentrum om tot cannabisplantage DSS

20 december 2018

16u18 0 Meeuwen-Gruitrode De strafrechter van de correctionele rechtbank in Tongeren veroordeelde een voormalige beroepsmilitair tot anderhalf jaar cel, waarvan een jaar effectief. De militair gaf een aannemer de opdracht om de funderingen voor een wellnesscentrum te leggen, maar begon er een cannabisplantage in.

Het openbaar ministerie had voor de man een effectieve gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 8.000 euro geëist.

Het verhaal komt aan het licht, wanneer Infrax merkt dat er een abnormaal hoog elektriciteitsverbruik is in een woning in Meeuwen-Gruitrode. Bij een huiszoeking worden er evenwel geen planten aangetroffen, maar merkt de politie een zeer indringende cannabisgeur op. Wat later ontdekt men de clandestiene aftakking naar het elektriciteitsnet en de restanten van een ondergrondse cannabisplantage.

Saunacomplex

Wanneer de voormalige beroepsmilitair aan de tand wordt gevoeld, gaat hij al snel tot bekentenissen over. In maart 2015 begon de man met graafwerken in zijn tuin, hij wou er naar eigen zeggen een ondergronds saunacomplex bouwen. Maar een pijnlijke rug en financiële problemen strooiden roet in het eten. Daarom besloot hij het over een andere boeg te gooien en nam contact op met “mensen” uit Eindhoven, die hem in januari 2016 een bouwpakket bezorgden voor de installatie van een cannabisplantage. Hij legde hiervoor 5.000 euro neer. Hij plaatste zelf de vertakking van de plantage op het elektriciteitsnet. Daarna kocht hij bij diezelfde leveranciers 350 cannabisplantjes, ditmaal voor 6.000 euro.

Cannabisoogst op containerpark

In mei was hij er helemaal klaar voor en kon zijn eerste kweekcyclus beginnen. Toen hij een tiental weken later moest oogsten, bleek zijn eerste cannabisoogst mislukt te zijn. Hij gooide in juli 2016 alles in zakken en besloot alles maar naar naar het stedelijk containerpark te brengen. Na dit mislukt avontuur zou hij nooit meer cannabis gekweekt hebben.

De rechter in Tongeren hechtte weinig geloof aan het verhaal van de militair en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar waarvan zes maanden met uitstel. Daarbovenop kreeg hij een geldboete van zesduizend euro.