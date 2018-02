Ambulancier en inspecteurs in elkaar geslagen 28 februari 2018

Twee politie-inspecteurs en een ambulancier zijn maandagavond lichtgewond geraakt bij een interventie in Meeuwen-Gruitrode. Rond 19 uur werd de politie in bijstand opgeroepen omdat een man erg agressief was tegenover de ambulanciers en hen aangevallen had. De politie trachtte de man tot rede te brengen, maar hij weigerde mee te werken en vluchtte weg naar de achterkant van zijn woning. De man bleef zich met geweld verzetten en verwondde hierbij zowel de inspecteurs als de ambulancier. Hij werd geboeid overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. De inspecteurs zijn minstens twee dagen arbeidsongeschikt.





