50 kilometer per uur op Weg naar Helchteren 07 augustus 2018

Omwille van de fietsdriedaagse aan Café In The Mood werd er vanaf gisterenochtend 8 uur een snelheidsbeperking van 50 km/u ingevoerd op de Weg naar Helchteren. Deze geldt vanaf het kruispunt met de Kapelstraat tot aan het kruispunt met de Wilgenstraat.





De beperking is nog van kracht tot 9 augustus om 8 uur. (BVDH)