17 spreuken sieren 18 m lange bank op koer Commanderij 10 juli 2018

De binnenkoer van het kasteel in Gruitrode is de hele zomer toegankelijk voor het publiek. Wandelaars en fietsers zijn er welkom om even uit te blazen en te genieten van het idyllische kader. Op de koer staat sinds kort een 18 meter lange spreukenbank met daarop 17 spreuken van evenveel klasjes uit de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen (Opglabbeek/Meeuwen-Gruitrode). De scholieren geven zo een positieve boodschap mee in de stijl van Phil Bosmans. Het initiatief voor de bank komt van Huis van Phil, dat dit najaar ook een expo over Phil Bosmans opzet in de Commanderij. De koer is deze zomervakantie iedere werkdag toegankelijk van 9 uur tot 16.30 uur. Op vrijdag tot 12 uur. (GBO)