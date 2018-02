'Smurfende' autodief gevat 17 februari 2018

De dief die in Bocholt drie voertuigen stal en twee pogingen deed, is gevat. De man droeg daarbij telkens een smurfenpak. De politie kwam via camerabeelden een man uit Meeuwen-Gruitrode op het spoor . De lokale politie voerde donderdagnamiddag een huiszoeking uit in de woning van de verdachte op de Ophovenstraat in Meeuwen-Gruitrode. Tijdens de huiszoeking werd het smurfenpak teruggevonden. De verdachte werd ter plaatse gearresteerd en overgebracht voor verhoor naar het politiecommissariaat. Later vandaag zal hij voor de jeugdrechter dienen te verschijnen. (MMM)