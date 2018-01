"Op paar uur tijd lokalen ingericht" LEERLINGEN BASISSCHOOL ROYKE DOOR STORM EVEN IN NOODKLASJES TOON ROYACKERS

20 januari 2018

02u51 0 Meeuwen-Gruitrode Minstens enkele weken zitten de drie klassen van basisschool 'Royke' uit Gruitrode nog in hun noodlokalen van de KSA. Donderdag blies een hevige rukwind plots het dak weg. Niemand raakte gewond, want alle kinderen waren tijdig geëvacueerd. Maar de ravage is enorm. "Ik ben zo dankbaar dat we aan een grotere ramp zijn ontsnapt", blikt directeur Wim Daniëls terug.

Veel kinderen, leerkrachten én ouders beseften vrijdag pas goed welk drama zich had kunnen afspelen. "We zagen tijdens de storm plots stof op onze banken neerdwarrelen", legt leerling Kobe Janssens uit. "De meester dacht eerst dat het misschien van de radiator kwam, maar even later zagen we dat ook het plafond boven ons begon te wiebelen. Toen kregen we allemaal heel veel schrik. Onze meester Jos heeft dan de andere klassen op de hoogte gebracht en samen zijn we snel naar de eetzaal gelopen." Leerlinge Christina Vandekerkhof keek door het raam van de eetzaal wat er intussen met haar klasje gebeurde. "Plots vloog het dak recht over de speelplaats. Het was heel griezelig. Zeker toen we nadien gingen kijken naar die grote puinhoop."





Veel hulp

"De vier muren van mijn klas staan nog recht, maar het is inderdaad een vreemd gezicht", zegt ook meester Jos. "We hebben intussen wel heel veel hulp gehad van lieve ouders, het personeel en de gemeente. Om 16 uur hadden we alles wat nog bruikbaar was uit de ruïne geëvacueerd naar onze tijdelijke klasjes. Om 21 uur 's avonds hing hier zelfs al een schoolbord tegen de muur. Geslapen hebben we amper door wat er gebeurd was, ook de kinderen hebben het nog lastig. Het is dan ook niet niks wat ze gezien hebben, hé? Daarom hebben we vrijdag vooral gebabbeld om de gebeurtenissen te verwerken. Maandag beginnen we echt weer met de lessen, al is het dan voorlopig in dit noodlokaal."





Geweldig schoolteam

Directeur en meester Wim Daniëls was vrijdag al volop aan het plannen met de verzekering en aannemers. "Ik besef nu wat voor een geweldig schoolteam we hebben. Op een korte tijd hebben we er samen voor gezorgd dat onze leerlingen weer een lokaal hadden. Het eerste wat we verder gaan doen is het dak dat op onze speelplaats ligt, opruimen. Alles is voorlopig veilig afgezet met nadarhekken. Daarna gaan experten komen kijken wat we met de rest van het gebouw kunnen doen. Misschien zijn de muren nog bruikbaar of misschien moet alles toch gesloopt worden. In dat geval kunnen we ook nog containerklasjes installeren. En dan maar hopen dat we snel kunnen bouwen, zodat alle leerlingen weer een volwaardig lokaal hebben."





Volgende week gaan de kinderen van meester Jos alvast een eigen krant maken, want ze waren net aan het leren over de pers. Er is alvast schoolnieuws genoeg om over te schrijven. Gelukkig met goede afloop.