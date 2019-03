Zilveren plak voor bolleboos Siebe Van de Weyer (12) "Ik wil veel kennen en weten” Jean Eykmans

06 maart 2019

Siebe Van de Weyer uit de Smissestraat in Meerhout behaalde de zilveren medaille tijdens de finale van de STEM-Olympiade in Brussel, een wedstrijd waarbij gezocht wordt naar technologisch talent van jongeren uit het secundair onderwijs en gestimuleerd wordt om die talenten naar hogere opleidingen in de technologie te laten doorstromen. Siebe nam deel in de categorie van de eerstejaars middelbaar onderwijs. “Ik volg de afdeling Latijn aan de KOGEKA 3-school in Geel. Het lager onderwijs volgde ik in de gemeentelijke school De Duizendpoot in Meerhout. Al van kleins af aan wil ik van zo veel mogelijk zaken alles weten en kennen. Daarom koos ik ook voor de richting Latijn.”, zegt een zelfverzekerde Siebe.

Siebe geraakte eerst door een selectie van bijna 25.000 leerlingen uit 236 secundaire scholen. Siebe: “Ikzelf en Laurens Ledeganck, die ook in KOGEKA 3 school loopt, bleken bij de 48 besten te zijn die uitgenodigd werden voor de finale in de gebouwen van het ministerie van onderwijs in Brussel. Laurens won goud bij de tweedejaars van de eerste graad, ik behaalde zilver bij de eerstejaars. Een heel mooi resultaat voor onze school. We kregen dan ook mooie felicitatiewoorden van onze directrice Gilberte Peeters.” Papa Rudy, mama Inge en grote zus Gitte woonden de bekendmaking van de winnaars bij. “Toen de grote groep bronzen medaillewinnaars op een scherm verschenen zochten we snel naar Siebe’s naam, maar die stond er niet tussen. Toen wisten we al dat Siebe een van de grote prijzen in de wacht zou slepen. Erg zenuwslopend!”, zegt mama Inge.

KARATE

Naast een diploma, een jaarabonnement op Wetenschap in Beeld, een voucher van de NMBS en tal van gadgets kreeg Siebe ook een Lego Technic-box. “Ondanks de lange, vermoeiende en zenuwslopende dag, begon Siebe na onze late thuiskomst toch nog die Stunt Racer met afstandsbediening in mekaar te knutselen!, zegt papa Rudy, zelf een verwoede modelbouwer van unieke helikopters op schaalmodel.

Naast zijn studies in de Latijnse afdeling en zijn algemene interesse in vele zaken vindt Siebe ook nog de tijd om aan sport te doen. “Ik ben al zes jaar lid van de Seiwakai Karate Academy Meerhout. Ik heb momenteel een bruine gordel. Karate is een fijne ontspanning voor mij.”, aldus Siebe.