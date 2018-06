Zes keer Zomerbar aan de Nete 13 juni 2018

02u59 0 Meerhout Aan het bezoekerscentrum Grote Netewoud aan Watermolen 8 in Meerhout organiseert Natuurpunt ook deze zomer Zomerbar aan de Nete. Op 6 zaterdagen staan er telkens andere thema's op het programma.

Op 7 juli wordt het gezellige terras aan de vistrap omgebouwd tot cinema-terras voor de voorstelling van de film 'De terugkeer van de Natuur'. Op 14 juli is er een kaas- en wijnavond met als toemaatje een creatief plekje aan de Nete waar amateurkunstenaars hun talenten tonen. Op 21 juli staat de Zomerbar in het teken van de Belgische nationale feestdag en worden er Belgische frietjes gebakken. Op 28 juli kan er genoten worden van heerlijke cocktails op basis van eigen bio-sapjes en bio-limonades, er zijn ook mocktails verkrijgbaar. Dansliefhebbers komen aan hun trekken op 11 augustus tijdens de Latina-avond, met aangepaste drankjes en tapas.





Op 18 augustus worden in Meerhout de Kattenfeesten gevierd en Natuurpunt stelt daar een infostandje op, geen zomerterras dus op die dag.





De laatste Zomerbar van de deze zomer vindt plaats op 25 augustus met een Chill&Grill Night, met ecologisch verantwoord vlees en vegetarische burgers op de barbecue.





De Zomerbar is telkens geopend van 17 tot 23 uur. De toegang is gratis en de opbrengst gaat integraal naar de renovatie van de watermolen. (EJM)