Zandstormen teisteren opnieuw buurt Oude Baan 22 juni 2018

03u12 0 Meerhout De bewoners van de Oude Baan in Meerhout zijn de 'zandstormen' in hun straat beu. De stofwolken zijn afkomstig van een groot terrein waar normaal grasmatten groeien. "We moeten een stofmasker dragen om buiten te komen."

Voor het tweede jaar op rij worden de bewoners van de Oude Baan en omliggende straten in Gestel (Meerhout) in deze periode 'vergast' door metershoge stofwolken. "Die komen van een terrein van enkele hectare groot dat er na het afpellen van grasmatten al een tijd onbewerkt bij ligt", klinkt het in de buurt. "Door het droge weer en de wind lijkt het wel of we in de woestijn vertoeven. Als we een klus rond de woning willen opknappen, moeten we een stofmasker dragen."





Vorig jaar zijn de bewoners naar eigen zeggen een week bezig geweest om hun woningen te poetsen. "Het zand vliegt door elk gaatje. Elke woning moet daardoor van boven tot onder gekuist worden. Maar dat heeft pas zin wanneer het nieuwe gras is gezaaid", aldus de buurtbewoners. "En dan spreken we nog niet over de andere gevolgen. Het regenwater is vrijwel niet meer te gebruiken." De bewoners trokken al naar de politie met hun bezwaren. Die is met de eigenaar van het terrein gaan praten, maar een oplossing ligt niet meteen voor de hand. "Zelfs nat sproeien was blijkbaar onmogelijk, want dat zou na een half uur opgedroogd zijn. Tegen volgend jaar zou hij er een omheining of haag rond zetten, maar dat zal volgens ons weinig helpen." (JVN)