Zalig genieten in gezellige winterhut van De Zoete Zonde Jean Eykmans

13 december 2018

10u07 0 Meerhout Sara Vleugels (30) en Kevin Vos (35), de uitbaters van koffiehuis De Zoete Zonde, breiden hun zaak uit. Binnen kunnen nu tot 35 personen beschikken over een comfortabel zitje en hun knusse winterhut werd groter en nog gezelliger gemaakt.

In de winterhut liggen wollen fleecejes op de zitjes, gedempte lichten zorgen voor een knusse sfeer en een onvervalst duveltje voor de warmte.

“Om niet te veel plaats te verliezen in de winterhut zochten we een kacheltje van klein formaat. Na enig zoekwerk vonden we dat ook, een duveltje, zo’n klein rond kacheltje dat veel warmte geeft. Ideaal voor onze winterhut. Tot vorige winter moesten onze klanten die van binnen onze zaak naar de winterhut wilden even door de koude buitenlucht of regen. Dat hebben we opgelost met een overkapping., zegt Sara, die vijf jaar geleden het koffiehuis opstartte. Haar man Kevin nam even later ontslag en kwam mee full-time in de zaak. Het jonge koppel gaat er prat op dat ze haast alles wat ze serveren zelf bereiden.

“Alleen de wafels en de ijsjes niet, maar al de rest maken we zelf, de koekjes en chocomousjes bij de koffie, de taartjes en de hartige snacks en pasta’s die we recent op de kaart zetten. Het is bovendien ook vlotter werken in de keuken sinds we die in oppervlakte verdubbelden.”, voegt Kevin er aan toe.

Begin dit jaar werd De Zoete Zonde door Handelsgids.be bekroond met de titel van Vriendelijkste Handelaar van Meerhout. Sara: “Dat was zeker een opsteker. Erkenning krijgen doet altijd deugd. Ondertussen merken we dat ons klantenbestand zeker is uitgebreid. Ook dat is fijn om vast te stellen.”

Koffiehuis De Zoete Zonde aan Genepas 7 is van woensdag tot zaterdag open van 11.30 tot 21 uur, op zondag van 13 tot 21 uur.