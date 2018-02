Zakenlui en toeristen op zoek naar luxe kunnen terecht in Den Beer 27 februari 2018

02u41 0 Meerhout Aan de Markt 38 in het centrum van Meerhout opent Logement Den Beer op maandag 5 maart de deuren. In het prachtige pand, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1671, en dienst deed als brouwerij en statige woning van notarissen en notabelen richtte Mollenaar Pieter Robert op het gelijkvloers drie trendy luxe-flats in met behoud van het historisch karakter. Op de bovenverdiepingen richtte Pieter eerder al twee appartementen in en een loft met mezzanine.

"Twee luxeflats van 60 en 55 vierkante meters beschikken elk over 1 slaapkamer, de grootste flat is 90 vierkante meter groot en beschikt over een groot salon en 2 slaapkamers. Iedere flat heeft een aparte douche en ingerichte kitchenette en zithoek. Een grotere ruimte - de orangerie - met zicht op de prachtige tuin met twee eeuwenoude beuken kan gebruikt worden door de gasten én door bedrijven . De gasten kunnen ook gebruik maken van een sauna. We mikken met de drie luxeflats op een dubbel publiek. Logement Den Beer ligt temidden van tal van bedrijven, op de grens van de provincies Antwerpen en Limburg. Zakenmensen zullen zich hier ogenblikkelijk thuis voelen. Anderzijds zijn de flats zeer geschikt voor toeristen die de Kempen willen ontdekken. Het pand ligt in hartje Meerhout, op loopafstand van gezellige cafe's en een koffiehuis, brasseries, restaurants", zegt Pieter Robert. (EJM)