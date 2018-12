Winterconcert in Ons Volkshuis Jean Eykmans

05 december 2018

De Socialistische Harmonie Kunst na Arbeid geeft op zaterdag 8 december om 19.30 uur een Winterconcert in de zaal van Ons Volkshuis in de Veldstraat 48 in Meerhout. De harmonie staat onder leiding van dirigent Eddy Lambrechts. De toegang is gratis.