Wielerclub vervult laatste wens oprichter POL - KING CREOLE - NOG ÉÉN KEER KOERSDIRECTEUR JEAN EYKMANS

29 augustus 2018

02u47 0 Meerhout Volgende zondag 2 september gaat voor Pol Jans (81) een laatste grote wens in vervulling. Die dag organiseert wielerclub De Meikevers, waarvan Pol in 1965 medeoprichter en vele jaren voorzitter was, een wielerwedstrijd voor beloften en elites zonder contract en het is een ultieme wens van de dementerende Pol om die gebeurtenis vanop de eerste rij te mogen meemaken.

De oprichting van wielerclub De Meikevers in 1965 gebeurde naar goede traditie aan de toog. Aan de toog van café King Creole in de Molenberg, uitgebaat door Pol Jans. Vandaar dat de man in Meerhout alom bekend is als King Creole. Over de legendarische beginjaren van de club herinnert Pol zich nog heel veel.





Pintje

"Het was hard werken om telkens weer een koers te organiseren. Sponsors zoeken, goedkeuring van de bond vragen, veiligheidsdiensten contacteren en seingevers zoeken waarvan er op 't laatste moment altijd afzegden en we 'rap rap' nog mensen moesten zoeken. Maar als alles goed verlopen was dan dronken we een pintje en we maakten veel plezier", zegt Pol met een lach en een twinkeling in zijn ogen.





Zondag zal Pol dé centrale figuur zijn. "Pol zal aanwezig zijn bij de briefing van de sportdirecteurs, de trekking van de volgnummers van de auto's, de voorstelling van de ploegen én hij zal plaatsnemen in de auto van de koersdirecteur. Net als vroeger", zegt huidig voorzitter van De Meikevers Ludo Melis die al snel steun vond bij wzc Ter Kempen om er voor Pol een groot feest van te maken.





De Meikevers

"Bij Pol nam en neemt de koers een heel belangrijke plaats in zijn leven in. En om zijn speciale wens te kunnen realiseren, willen we naast de echte koers van De Meikevers er in Ter Kempen ook een speciale dag van maken rond de koers. Alle voorafgaande faciliteiten van de echte koers gaan door rond en in ons woonzorgcentrum. Na die koers organiseren wij een koers voor onze bewoners. Daarvoor hebben we 4 duo- en 2 rolstoelfietsen en een grote driewieler ter beschikking. We rijden rondjes op de Meiberg aan de Libertas. Met achteraf een huldiging zoals bij de echte coureurs. Wij krijgen daarbij de logistieke en financiële ondersteuning van de Leo's Mol-Geel Zuiderkempen, een jongerenserviceclub", zegt Ter Kempen-kinesiste Ann Delacauw.





Barbecue

En tegelijk gaat in zaal Gildenhuis ons jaarlijks kermisbal door voor onze bewoners en die van wzc De Berk, onze buren. Na de beide koersen zitten de bewoners van Ter kempen en de helpers samen aan de afsluitende barbecue van De Meikevers. "En als 't zondag goe weer is, dan wordt het een schone dag!", kijkt Pol -King Creole - Jans hoopvol vooruit!