Welzijnsschakel Hou-Vast bestaat 10 jaar 15 mei 2018

03u06 0

De vzw Hou-Vast Meerhout-Laakdal is al 10 jaar actief. En dat werd door de Pastorale Eenheid H. Norbertus onder de aandacht gebracht. "Wij ondersteunen mensen in armoede. Het gaat niet alleen om financiële armoede, maar ook om weinig sociale contacten en eenzaamheid. Ontspanning wordt aangeboden tijdens uitstappen, feestjes, sportieve en culturele activiteiten.", zegt verantwoordelijke Maria Simkens.





Wie voor de vzw Hou-Vast denkt iets te kunnen betekenen kan steeds vrijblijvend contact opnemen met Maria, via maria.simkens@gmail.com of via tel. 0498/49.73.71.





(EJM)