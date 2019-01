Warmste Straat brengt 5.769 euro op Jean Eykmans

11 januari 2019

12u55 1 Meerhout De Warmste Straat, een samenwerking tussen café Magazijn en koffiehuis Den Doktoor in de Gasthuisstraat, tijdens de Warmste Week leverde 5.769 euro op. Dat bedrag wordt verdeeld onder drie goede doelen: Prader-Willi Vlaanderen vzw, Kom op tegen Kanker en MS-Liga Vlaanderen vzw.

De tweede editie van de Warmste Straat was een voltreffer ondanks het minder goede weer. De uitbaters en medewerkers van beide horecazaken kwamen bijwijlen handen te kort. Gelukkig kon men rekenen op de bereidwillige steun van vrijwilligers.

Het aanbod was zeer gevarieerd: van een silent disco tot mindfulness en plaatjes aanvragen bij radio-icoon Luc Janssens die vanuit het naburige Klein-Vorst (Laakdal) naar Meerhout kwam afgezakt. De opbrengst van de initiatieven in de Warmste Straat werd aangedikt met 500 euro vanwege De Met and Friends die een deel van de opbrengst van de Herberg van de Kerstman afstonden.