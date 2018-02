Vrouw gewond na val met fiets 16 februari 2018

In de Burgemeester Adriaensenlaan in Meerhout is gisterenmiddag om 12u een fietsster ten val gekomen nadat ze moest uitwijken voor een auto die de baan opkwam. De dame werd met verwondingen aan het hoofd en een pols naar het ziekenhuis in Mol gebracht. (WDH)