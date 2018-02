Vrijwilligers gezocht voor zwerfvuilactie 20 februari 2018

Het gemeentebestuur organiseert op zaterdag 17 maart een grote zwerfvuilopruimactie. Verenigingen, wijken en bewoners die aan deze opruimactie willen meewerken, moeten het gemeentebestuur ten laatste op 8 maart contacteren. Dat kan via de gemeentelijke website of telefonisch via 014/24.99.50. Het gemeentebestuur zorgt voor vuilniszakken, werkhandschoenen en een verzekering voor alle deelnemers. Er wordt op zaterdag 17 maart met de actie gestart om 9 uur aan jeugdhuis De Kater in de Sportlaan. Om 12 uur worden alle helpers op een lekkere kom soep getrakteerd.