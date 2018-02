Volksdansen in Gildenhuis 28 februari 2018

KVLV Centrum-Berg nodigt jong en oud uit om mee te volksdansen. Dat kan in zaal Gildenhuis (Beerstraat 54) op donderdag 8 maart en donderdag 22 maart, telkens om 19.30 uur. Dansen op de melodietjes van Wuivende Palmen of Bal in de straat en nog veel meer van dat genre van decennia geleden, het kan voor alle leeftijden. Meer info: tel. 014/30.07.35. (EJM)