Vogelweekend in en rond watermolen 29 januari 2018

In en rond het bezoekerscentrum aan de watermolen op de Nete in Meerhout kwamen volwassenen en kinderen samen tijdens het grote vogelweekend van Natuurpunt. Terwijl in duizenden tuinen in ons land op zondag vogels geteld werden organiseerde Natuurpunt tal van activiteiten aan de watermolen. "Vooral de kinderen beleefden hier vandaag een super-dag! Ze knutselden smuldiertjes en pindamannetjes waarvan de vogels zulllen smullen. Vogelexperts leerden de kinderen hoe ze best vogels kunnen spotten. Aan de ouders werd getoond hoe ze fantasierijke voerdertaarten kunnen maken. Onze natuurgidsen namen de kinderen en hun ouders op sleeptouw tijdens Koekeloere-wandelingen. Tijdens die wandelingen ging men op zoek naar vogelsilhouetten en gaven onze gidsen nuttige tips en weetjes over de vogels die men onderweg tegenkwam.", besluit Wendy Thys van het bezoekerscentrum Grote Netewoud. (EJM)