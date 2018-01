Vogelweekend aan watermolen 26 januari 2018

03u01 0

Tijdens het Grote Vogelweekend organiseert Natuurpunt op zondag 28 januari tal van activiteiten in en rond bezoekerscentrum Grote Netewoud aan Watermolen 8 in Meerhout. Het grote vogelweekend heeft als hoofddoel om in duizenden tuinen tegelijk de vogels te tellen.





Aan het bezoekerscenrum Grote Netewoud zijn er van 13 tot 18 uur tal van activiteiten. "Kinderen kunnen er een smuldiertje en een pindamannetje knutselen of een lekker hapje maken voor de vogels en tips en trics vragen aan vogelexperts. Volwassenen kunnen hun ogen uitkijken aan de meest ingenieuze en fantasierijke voedertaarten. Om 14 en 15 uur kan je met een natuurgids op Koekeloere wandeling over een afstand van 2 km, terwijl de kinderen aan de hand van een zoektocht naar vogelsilhouetten meer te weten komen over deze vogels. Uitzonderlijk wordt de oude watermolen omgebouwd tot een kindertheater", zegt Wendy Thys, coördinator bezoekerscentrum Grote Netewoud.





De toegang is gratis. (EJM)