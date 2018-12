Vijf partners maken van watermolen toegangspoort Grote Netewoud

Verhaal van Peer Plimp tot Chinese investeerder Jean Eykmans

06 december 2018

De Vlaamse Milieumaatschappij, Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos, het Meerhouts gemeentebestuur en VVV-Meerhout ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst waarin de toekomstplannen voor de site van en rond de watermolen staan. Alle partijen onderschreven met grote bereidheid en wil de overeenkomst om van de watermolen-site een grote toegangspoort te maken tot de vallei van het Grote Netewoud, en dat op gebied van natuur, water, toerisme, recreatie en erfgoed.

Meerhouts schepen voor toerisme en cultuur Jan Melis (CD) was de gastheer in het bezoekerscentrum Grote Netewoud. Melis schetste de geschiedenis en de rol van de watermolens in Meerhout door de eeuwen heen en specifiek die van de watermolen op de Grote Nete. “Deze site bestond uit vier delen, met de watermolen, de oude wasserij, de vijver en oude gebouwen zoals een zwembad - de blaas waar menig Meerhoutenaar leerde zwemmen - en feestzaal. De oude versleten en illegaal neergepote privé-gebouwen werden overgekocht en inmiddels afgebroken. Het documentatiecentrum en het kindvriendelijke Totterpad langs de boorden van de Grote Nete kennen al enkele jaren een groot succes. Het was al een lang verhaal waarbij de gemeente Meerhout, VMM, ANB en Natuurpunt mekaar hoe langer hoe beter vonden. Natuurpunt kocht het watermolengebouw dat momenteel gerenoveerd wordt en na de zomer van 2019 de deuren zal openen als dé toegangspoort tot de vallei van de Grote Nete voor menig wandelaar, fietser en vele andere recreanten en natuurbelevers. En zeggen dat enkele jaren geleden het project op de helling kwam te staan toen een illustere Chinese zakenman de oude gebouwen wou opkopen als uitvalsbasis voor zijn business. We konden dat op ‘t laatste nippertje voorkomen. De man kwam recent in het nieuws met minder frisse praktijken.”, aldus schepen Melis.

PEER PLIMP

De watermolen op de Grote Nete in Meerhout dateert van 1678. Kort na WO I leverde de molen stroom aan het dorp. Als de molenaar, Peer, ‘s avonds de molen stillegde en de stroomvoorziening ging stoppen verwittigde hij zijn dorpsgenoten door de stroom enkele malen kort te onderbreken, wat hem de legendarische bijnaam Peer Plimp opleverde.

UITBOUW

Een van de gastsprekers was Lennert Saenen namens Agentschap Natuur en Bos. Hij schetste het belang van de Meerhoutse watermolensite in het inmiddels 1.080 ha grote gebied tussen het Kanaal naar Beverlo op Limburgs grondgebied en de E313 in Geel. “Deze site heeft nog vele mogelijkheden. Het bezoekerscentrum uitbreiden, inrichten van de buitenomgeving en de aansluiting realiseren met De Vloyen, een terraszone creëren en een bivakzone zodat hier ook kan overnacht worden.”, aldus Saenen.