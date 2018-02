Viergeslacht bij familie Hoes 01 februari 2018

In Meerhout-Zittaart troffen we bij de familie Hoes het volgende viergeslacht in mannelijke lijn aan: Door Hoes (85), Frans Hoes (57), Maarten Hoes (29) en de jongste telg Felix Hoes die op 12 december 2017 het levenslicht zag. Overgrootvader - Voke - Hoes is door zijn toneelactiviteiten een zeer gekende figuur. Door speelt al decennia lang hoofdrollen bij de toneelvereniging van Zittaart.





(EJM)