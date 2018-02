Verzetsheld ontvangt keramieken poppy 17 februari 2018

02u43 0 Meerhout Meerhoutenaar Charel Van Baekel (82) werd gehuldigd voor zijn verdienste als lid van het Geheim Leger. Hij kreeg een oorkonde en originele keramieken poppy.

Na de ceremonie voor de herdenking van 75 jaar Valentijnsnacht nam oud-burgemeester André Van Genechten het woord en verraste Van Baekel. "Charel was beroepsmilitair bij de genie. Maar ook in zijn latere leven bleef hij een bruggenbouwer. Hij was de man die in Meerhout de krachten van het Geheim Leger, de Nationale Strijders Bond en alle lokale vaderlandslievende verenigingen bundelde en Vaderlands Vredelievend Meerhout oprichtte."





Afgevaardigden van het Geheim Leger Limburg decoreerden Charel en overhandigden hem een oorkonde. De Britse oud-strijder James Harris had een verrassing in petto. James Harris schonk Charel namelijk een originele keramieken Poppy, een van de 888.246 poppys die aan de Londense Tower stonden en alle Commonwealth-gesneuvelden symboliseerden. Het Geheim Leger was een gewapende Belgische verzetsgroep tijdens WOII, en stond ook bekend als 'Het Belgisch Legioen'.





Charel was danig onder de indruk van de huldeblijken die hem te beurt vielen. "Ik ben van 1997 tot vorig jaar vaandeldrager geweest maar moest daar mee stoppen wegens gezondheidsproblemen. Maar ik blijf wel lid van het Geheim Leger, de Nationale Strijdersbond van België en VVM. De erkenning raakt me diep. De Poppy krijgt een mooie plaats in mijn huis." (EJM)