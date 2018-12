Vertier voor jong en oud in de Herberg van de Kerstman Jean Eykmans

10 december 2018

Aan brasserie De Met, op de Markt in Meerhout, kan je van 15 december tot 6 januari terecht in de ‘Herberg van de Kerstman’. Verenigingen De Met and Friends en Vaderlands Vredelievend Meerhout (de verenigde oud-strijdersverenigingen) bouwden de Herberg op en organiseren er tal van activiteiten voor alle leeftijden. “Na het overweldigend succes van vorig jaar — toen we voor het eerst een grote stal, café en woonkamer voor de Kerstman bouwden — aarzelden we niet om er dit jaar opnieuw in te vliegen. Ons programma wordt afgetrapt op zaterdag 15 december. Om 14 uur wordt de Herberg van de Kerstman feestelijk geopend door de Kerstman zelf. Zondag 16 december gaat een kerstmarkt door van 9 tot 19 uur”, zegt mede-organisator Francis Mertens.

En het programma biedt voor elk wat wils. Op 21 december worden vanaf 18 uur fotoreeksen geprojecteerd van opmerkelijke gebeurtenissen in Meerhout. Op 22 december vanaf 19 uur herleeft de Kerstmis-sfeer in oorlogstijd in Meerhout. Op zondag 23 december maakt de Kerstman zelf zijn opwachting in de Herberg en kan jong en oud een bezoekje brengen van 14 tot 17 uur. Op 29 december om 18 uur begint er een Après Ski Party. Op de laatste dag van dit kalenderjaar is de Herberg geopend van 12 tot 16 uur voor de Nieuwejaarkezoete-zangertjes, en vanaf 18 uur wordt er gezellig van oud naar nieuw gefeest. Op 5 januari om 18 uur treedt het Meerhoutse duo Kastaar op en op 6 januari is de Herberg vanaf 18 uur open voor de Driekoningen-zangers en -vierders. Alle details en mogelijke wijzigingen aan het programma kan men vinden op de Facebookpagina ‘deherbergvandekerstman’.