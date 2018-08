Vernieuwde website Christen Democraten 18 augustus 2018

02u52 0

De Meerhoutse politieke partij Christen Democraten (CD) lanceren twee maanden voor de gemeentraadsverkiezingen hun website. "Naast een uitgebreid nieuwsoverzicht bevat de website ook de kandidatenlijst met een afzonderlijke pagina voor elke kandidaat. We stellen er ook meteen ons nieuwe logo voor: 'CD-mensen makenmeerhout'. De website zal zeer regelmatig geüpdatet worden.", zegt Joris Janssens, voorzitter CD Meerhout. De CD-website is te raadplegen via





www.cdmeerhout.be. (EJM)