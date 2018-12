Verbroedering Meerhout huldigt Meerhoutse duivenkampioenen Jean Eykmans

27 december 2018

150 duivenmelkers uit de Kempen verzamelden in sporthal De Duizendpoot in de Schoolstraat in Meerhout. Als leden van de vzw Verbroedering Meerhout en De Oostgrens woonden zij er de jaarlijkse kampioenendag bij. Cyriel Mermans leidde de organisatie van een drukke af te werken agenda.

Naast de clubkampioenen in diverse disciplines werden ook de kampioenen van Meerhout gehuldigd. Sportschepen Roger Verheyen (CD) en sportraadvoorzitter Bart Cambré staken graag een handje toe om mooie trofeeën te overhandigen aan de kampioenen van Meerhout Jos Adami en Karel Peeters.