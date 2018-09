Trappisten en wafels aan de Kattenhut 07 september 2018

Een van de meest opvallende start- en stopplaatsen tijdens de Kempense fietshappening De Schakel was zeker de Kattenhut in de Heuvelstraat in Meerhout-Gestel. De Kattenhut werd bemand door bestuur en leden van de Koninklijke Harmonie Sint-Jorisgilde. Naast de 240 fietsers die aan de Kattenhut inschreven, hielden ook nog eens 340 anderen er even halt. In en rond de Kattenhut werd de innerlijke mens versterkt. De Gestelse muzikanten serveerden er 9 trappistenbieren, koffie met gebak, croques en Brusselse wafels. De kinderen konden terecht op sprinkastelen. En de Meerhoutse groep Kastaar onderhield de aanwezigen muzikaal met hun typische volkse liedjes in Merrets dialect.





(EJM)