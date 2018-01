Toneel Gestel speelt 'FUN...erarium' 02u38 0

De toneelgroep van KWB Meerhout-Gestel brengt dit jaar de komedie 'Het FUN...erarium' van Benny Baudewijns. In het funerarium worden twee verkeersslachtoffers binnengebracht. Het blijkt dat de lijken kunnen bewegen en spreken, maar zonder dat iemand daar iets van merkt. De lijken komen al snel tot de ontdekking dat hun auto-ongeval niet zo onschuldig was en dat de wederzijdse families het één en ander geënsceneerd hebben. De voorstellingen gaan door in de parochiezaal in het Turkenhof in Gestel. Op 12, 13, 19 en 26 januari is er aan de voorstellingen een theatercafé gekoppeld. Op 20 en 27 januari vinden er zaalvoorstellingen plaats. Alle voorstellingen beginnen om 19.30 uur. Kaarten kosten 8 euro en zijn te bestellen bij Agnes Ceustermans na 18 uur), tel. 0498/76.27.42. (EJM)